Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Son Dakika

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)

6 saat önce

EVİN DUVARI ÇÖKTÜMersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü.

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5), System.String[]

EVİN DUVARI ÇÖKTÜ

Mersin'in Tarsus ilçesinin Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir evin daha önce çatlayan duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Eski taş evin duvarının çökmesi sonucu diğer bölümlerinde de çatlaklar oluştu.  Evde oturanlar tahliye edilirken mahalle sakinleri de bölgede önlem alınmasını istedi.FOTOĞAFLI


Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:33 Kaynak: DHA
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