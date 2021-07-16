Mersin'de "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Akdeniz Naturel Yaşam Derneği Başkanı Avni Taşyürek de projenin 12 ay süreceğini belirterek, proje kapsamında çeşitli eğitimler verileceğini ifade etti.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı , bir otelde düzenlenen toplantıda, projenin yüzlerce tarım çalışanına fayda sağlayacağını belirtti.

Akdeniz Naturel Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül

Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada

420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek!