Akdeniz Naturel Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, bir otelde düzenlenen toplantıda, projenin yüzlerce tarım çalışanına fayda sağlayacağını belirtti.
Akdeniz Naturel Yaşam Derneği Başkanı Avni Taşyürek de projenin 12 ay süreceğini belirterek, proje kapsamında çeşitli eğitimler verileceğini ifade etti.
Toplantıda proje hakkında sunum yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 'Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika