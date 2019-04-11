Mersin'de Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Çalışmaları Başladı

MERSİN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin uygulanacağı 6 ilden biri olan Mersin
'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlandı. İlk toplantının Mut
ilçesinde gerçekleştirildiği proje kapsamında, yüksek rakımlarda yaşayan kırsal dezavantajlı küçük ölçekli çiftçilerin üretimlerine ve yatırımlarına kredi desteği sağlanacak.
Finansmanının bir kısmının Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonundan (IFAD) sağlanan krediden karşılanacağı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi, Adana
, Mersin, Osmaniye
, Kastamonu
, Sinop
ve Bartın
'ın dezavantajlı bölgelerinde uygulanacak. 2019-2023 yıllarını kapsayan ilk aşamasında 30 bin kırsal haneye ulaşılması hedeflenen projenin ikinci aşamasına Çankırı
ve Kahramanmaraş
illeri de dahil edilecek ve 2026 yılına kadar devam edecek.
Projenin toplam bütçesi 98 milyon avro
Proje ile söz konusu illerin kırsalında, yüksek kesimlerinde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimin pazara entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Birinci aşama için toplam proje bütçesi 52,5 milyon avro olacak. İkinci aşamayla birlikte toplam bütçe 98 milyon avroya ulaşacak. Projeyle bireysel çiftçiler ve çiftçi gruplarının bitkisel ve hayvansal üretim yatırımları yüzde 70, 40 yaş altındaki genç çiftçilerin yatırımları yüzde 70 ve yüzde 100, kooperatif, birlikler ve KOBİ'lerin ekonomik altyapı yatırımları yüzde 75 desteklenecek.
Öte yandan, Toros Dağları
'nın yüksek kesimlerinde hayvancılıkla uğraşan göçerlerin yaşam seviyelerini yükseltmek için de yüzde 100 hibe desteği verilecek. Küçük ölçekli meyve-sebze toptancı halleri, hayvan pazarları, mezbahalar, basınçlı sulama sistemleri, mera ve pazar yolları, hayvan içme suyu yapıları ve mera alt yapıları gibi kamu yatırımları yüzde 100 desteklenecek.
Mersin'deki çalışmalar Mut ilçesinden başladı
Mersin kırsalının gelecek 8 yılına yön verecek projeler ve düzenlemelerin karara bağlanacağı, IFAD tarafından desteklenen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çalışmalara başladı. Mersin dahilinde 600 rakım ve üzerinde mahalleleri bulunan 11 ilçenin oluşturduğu kümeler üzerinden gerçekleştirilecek toplantılarda, kırsal dezavantajlı kesim için gerekli olan tarımsal yatırımların belirleneceği yönetim ve yönlendirme kadroları oluşturulacak.
Bu çerçevede, ilk etapta 5 kümede gerçekleştirilecek olan Çok Paydaşlı Platform toplantılarının ilki Mut ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya, kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Barış Kılınç, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır
, il ve ilçe müdürlüklerinin proje personeli ile Çok Paydaşlı Platform seçim kriterlerini taşıyan üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ekrem Bayır, proje ile kırsal kalkınmaya verilen önemin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, 8 yıl boyunca başta ekonomik açıdan aktif yoksul kesim olmak üzere tüm bölgenin, kırsal eşitsizliğin üstesinden gelinmesi adına projeden faydalanacağını söyledi.
Toplantı, proje yönetim ve yönlendirme birimlerinin oluşturulmasının ardından Barış Kılınç başkanlığında oluşturulan platform üzerinden İl Proje Yürütme Biriminin, katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. - MERSİN