Mersin'de kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti veriliyor - Son Dakika
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Mersin'de kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti veriliyor

04.04.2022 11:49
Mersin'de kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti veriliyor

Mersin'de, Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti verilmeye başlandı.

Mersin'de, Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, kırsalda yaşayan çocuklara ücretsiz saç bakım hizmeti verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kırsaldaki Öğrencilere Ücretsiz Berber ve Kuaförlük Hizmeti" projesine dahil edilen berberler ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezinde görevli usta öğretici ve kursiyerler, Kösbucağı İlkokulu'ndaki öğrencilerin saçlarını tıraş etti.

Projeyle 1500 çocuğa saç bakım hizmeti verileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, merkezde gerçekleştirilen projelerin kırsal kesimlerde de hayata geçirildiğini belirtti.

Her kesimi düşünerek hareket ettiklerini aktaran Tollu, "Şu anda çocuklarımızın berber ve kuaför ihtiyaçlarının tamamını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte karşılıyoruz. Gençlerimizin gözündeki ışıltı dünyada her şeye değer." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de çocukların her açıdan mutlu ve huzurlu olmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Öğrenciler de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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