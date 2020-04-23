Mersin'de kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Mersin'de kısıtlama sessizliği

MERSİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin dört bir yanı kent sessizliğe büründü.

Büyükşehirler arasında koronavirüs vakalarının en az görüldüğü Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. 13 ilçesi ile yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip kentte, caddeler, sokaklar ve parklar boş kaldı. Yasak kapsamında kalanlar dışında kimse dışarı çıkmazken, bakkallarda, marketlerde, fırınlarda ve gazetelerin vatandaşlara ulaşımında herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren ekipler, seyir halindeki araçları durdurarak kimlik sordu. Yasağı ihlal edenler hakkında işlem yapıldı.

Polis ve zabıta ekipleri yasağın ihlal edilmemesi için kentte devriye görevi yaparken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile de vatandaşlar evlerinin balkonları Türk bayrakları ile süsledi.