Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika

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