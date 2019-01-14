Son Dakika Haberleri: Mersin'de Kitaplar Karda Çiçek Açtı

Mersin'de Kitaplar Karda Çiçek Açtı

1 saat önce

MERSİN Yazarlar Derneği (MYD), tarafından insanlara kitap ve okumayı sevdirmek için kar üzerinde yapılan sergisi büyük ilgi gördü.

Mersin'de Kitaplar Karda Çiçek Açtı, System.String[]
MERSİN Yazarlar Derneği (MYD), tarafından insanlara kitap ve okumayı sevdirmek için kar üzerinde yapılan sergisi büyük ilgi gördü.

Etkinlik, merkez Toroslar ilçesine 44 kilometre uzaklıktaki 900 rakımlı Güzelyayla Mahallesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, yönetim kurulu, dernek üyeleri, ressamlar, yazarlar, şairler ve davetliler katıldı. Mersin'de yaşam süren yazarlar ve şairlerin kitaplarının kar üzerinde yapılan sergisi büyük ilgi gördü. 'Kardelen Kitaplığı adı verilen etkinlikte yazarlar ve şairler kitaplarının kardelen çiçeklerine benzetilmesinden dolayı da çok memnun kaldı.

Dernek Başkanı Aydın, kitap ve yazarı tanıtmanın etkinlikler ile olabileceğine inandığını belirterek, Güzelyayla Mahallesi'nde, kar üzerinde kitap sergisi yaparak, 'Kardelen Kitaplığı' oluşturduk. Buradaki amacımız, daha çok insana kitap sevdirmeyi ve okutmayı hedefliyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerimizi sürdüreceğiz dedi. Yazar Nejmiye Duru, Bu gün burada kitaplarımız kardelen çiçekleri olup açmışlardır derken şair Remziye Çelik, Yedisinden yetmişine köy demiyoruz yayla demiyoruz, dağda, karda, tarlada, ağaçta bayırda her yerde kitaplarımızı tanıtıyoruz diye konuştu.

Dernek Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, Mersin Yazarlar Derneği'nin Türkiye'de bir ilki başardığını ifade ederek, Artık biz kardan adamlara bile kitap okutuyoruz. Bu ülkenin gelişmesinin kalkınmasının yolu kitap okumaktan geçiyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Güzelyayla, Kar, Mersin, Güncel
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