Mersin'de "kıyafet evinden" bin 500 aile faydalandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık üç ay önce hizmete açtığı 'kıyafet evinden' bin 500 aile yararlandı.

Kıyafet evinden yararlanmak için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bin 800 aile başvuru yaptı ve bunların bin 500'ü, kıyafet evinden faydalandı. Büyükşehir Belediyesi kıyafet evinden faydalanan bin 500 aile, çocuklar ile birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 6 bin kişiyi buluyor. Asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurarak Ulu Çarşı'da hizmet veren kıyafet evinden faydalanabiliyor. Kıyafet evinden ihtiyaç sahibi yurttaşlar yaz, kış ve okul sezonu olmak üzere yılda 3 kez, elbise ya da ayakkabı alabiliyor. Kıyafet evinde ağırlıklı olarak çocuk kıyafetlerine öncelik veriliyor.

Kıyafet evi, pandemi dolayısıyla randevu sistemi ile çalışıyor. Hem aileleri bekletmemek hem de yoğunluğu engellemek isteyen Büyükşehir Belediyesi, aileleri 1 gün öncesinde arayarak haberdar ediyor ve bu hizmetten faydalanacak vatandaşlar randevu günlerinde gelerek kıyafetlerini seçebiliyor.

"Hedefimiz çocukların mutluluğu"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli Nesrin Çalışkan, "Bu proje Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in örnek sosyal belediyecilik projesi olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen bir proje. Başvurularımız dilekçeyle yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na vatandaşlarımız dilekçe ile başvuru yapabiliyor. Burada asgari ücret ve asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlarımıza öncelik sağlıyoruz. Ortalama bin 800 başvurumuz mevcut şu an. Bin 500 ailemiz giydirildi. Hedefimiz çocukların mutluluğu. Önceliğimiz çocukların gözlerindeki mutluluğu görebilmek, vatandaşlarımıza hizmet verebilmek. Çünkü çok yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız çok memnun" dedi. - MERSİN