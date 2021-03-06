Mersin'de kıyıya yakın bir bölgede görülen fok, cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

MERSİN'de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıda fok görüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Göçmen sahilinde sıcak havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sürprizle karşılaştı. Kıyıya yakın bir bölgede fok gören vatandaşlar, önce şaşırdı, ardından da telefonlarına sarıldı. Bir süre kıyıda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.