Mersin\'de Kız Arkadaşını Döverek Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Bangiz (28) hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi.

Mersin'de 29 Haziran tarihinde meydana gelen olayla ilgili cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. Zanlı Mustafa Bengiz'in emniyette ve savcılıkta 'susma' hakkını kullandığına yer verilen iddianamede, şüphelinin, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde ise "Şu anda bilincim yerinde değil, sağlıklı düşünemiyorum. Esra'nın öldüğünü dün öğrendim. Kendisi kız arkadaşım olur. 1 senedir görüşüyorduk. Olay günü evinin önüne gece 02.00-03.00 sıralarında gittim. Kendisi geldi, 'görüşelim' dedi. Aramızdaki konuşmayı hatırlamıyorum. Ben kendi aracımla gitmiştim ve onu aracıma aldım. Aramızda ne konuştuk hiç hatırlamıyorum. Sağlıklı düşünemiyorum, yaşanan olay nedeniyle hiç iyi değilim" dediği hatırlatıldı.

Öldürülen Esra Asena Temir ile zanlının ailesinin de ifadelerine yer verilen iddianamede, Mustafa Bengiz için 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan TCK'nın 82/1-d maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianamede şüphelinin, kız arkadaşı olan maktul ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandığı, maktulün olaydan kısa süre sonra tedavi gördüğü hastanede öldüğü bilgisine yer verilirken, 'maktulün ölüm raporundan anlaşılacağı üzere, beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verecek şekilde birden fazla kez darba maruz kaldığı' görüşü yer aldı.

Olay

İddiaya göre, 29 Haziran'da meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan Mustafa Bengiz, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı genç kızı darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i, Toros Devlet Hastanesine götüren Bengiz, ardından kayıplara karıştı. Kafasından ağır darbeler alan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zanlı Mustafa Bengiz ise kaçtığı Adana'da yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Anne, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

Öte yandan, olay sonrası açıklama yapan genç kızın annesi Asiye Temir, kızını öldüren zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Temir, "En ağır darbeyi başından almış yavrum. Doktorların raporunda da bu var. Onun içerden çıkmasını istemiyorum. Benim yavrum böyle canilerin elinden gitti başka gençlerin gitmesini istemiyorum. Çocuk tam bir psikopatmış. Kızım sevgisinin kurbanı oldu. Bir anne olarak yanıyorum. Başka annelerin yanmasını istemiyorum. Başka genç kızlar böyle canilerin tuzağına düşmesin diyorum" dedi. - MERSİN