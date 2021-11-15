Mersin'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda gazilerin de katılımıyla düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mendeli, törende, 38 yaşına gelmiş KKTC'yi kimsenin yok sayamayacağını söyledi.

Kendilerine düşen görevin Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak olduğunu ifade eden Mendeli, geleceğe daha emin adımlarla yürümek için geçmişten bugüne yaşananların muhasebesini doğru şekilde yapmanın gerekliliğini anlattı.

Mendeli, çetin mücadeleler sonucunda bağımsızlıklarına kavuştuklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri Ada'ya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerekirken ve ortak komite kurulması önerimiz masadayken Rumların 2003 yılından bu yana tek taraflı atmış olduğu adımlar ortadadır. Herkes çok iyi bilmelidir; ne ana vatanımız ne de Kıbrıs Türk halkı, hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarından zerre kadar taviz vermeyecektir."

"Kapalı Maraş, Türk idaresinde yaşayan bir şehre dönecektir"

Mendeli, KKTC'nin ekonomik ve sosyal kalkınma açısından arzu ettikleri seviyeye henüz ulaşmasa da bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

KKTC'nin Türkiye'nin güçlü desteğiyle refah seviyesini yükseltme çabalarını sürdürdüğünü aktaran Mendeli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı, azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini kanıtlamıştır. Gerek ticari ve iktisadi alanda gerekse de sosyal alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle refah seviyemizi yükseltme çabalarımız devam etmektedir. Ülkemiz turizmde, yüksek öğrenimde, tarım ve hayvancılıkta ileri gitmek için çok uygun koşullara sahiptir. Ana vatanımızdan gelen suyun kullanıma girmesiyle tarımda yeni bir döneme girilmiştir. Geçtiğimiz yıl kademeli olarak açılım süreci başlatılan kapalı Maraş, Türk idaresinde yaşayan bir şehre dönecektir. İnanıyorum ki salgın süreci geride kaldıktan sonra ülkemiz hızlı bir yükseliş dönemine girecek ve güzel günler bizimle olacak."

Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu.