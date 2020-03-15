Mersin'de 'koah' ile mücadele eden hastaya belediyeden tıbbi destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'koah' ile mücadele eden hastaya belediyeden tıbbi destek - Son Dakika

Mersin'de 'koah' ile mücadele eden hastaya belediyeden tıbbi destek

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinin Toroslar Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele eden 76 yaşındaki Derviş Gezer'e tıbbi destek sağladı.

Mersin'de 'koah' ile mücadele eden hastaya belediyeden tıbbi destek, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesinin Toroslar Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile mücadele eden 76 yaşındaki Derviş Gezer'e tıbbi destek sağladı.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, '0324 223 42 42' numaralı iletişim hattına gelen çağrıyla harekete geçen ve Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, 76 yaşındaki Derviş Gezer'in oğlu Fırat Gezer'in talebini kısa sürede yerine getirdi. Günde 16 saate kadar oksijen desteği ile nefes alabilen Derviş Amca, Büyükşehir Belediyesi'nin hediye ettiği oksijen konsantratörü ile artık evinde rahat bir nefes alıyor.


Derviş Amca, oksijen konsantratörü sayesinde taburcu oldu


Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, hayatını devam ettirebilmek için günde 16 saate kadar oksijen desteği almak zorunda olan Gezer, evinde kullanabilmesi için belediyenin temin ettiği oksijen konsantratörü sayesinde hastaneden taburcu oldu. Evde Sağlık ve Bakım Ekibi cihazla birlikte Gezer'in evine giderek, ailesine oksijen konsantratörünün nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde anlattı. Yalnızca rutin kontrolleri için hastaneye gidecek olan Derviş Amca, artık hastane yatağında değil, evinde ailesinin yanında olacak.


"Darda olana Allah yardım etsin"


3 yıldır KOAH ile mücadele etmekten çok yorulduğunu ifade eden Derviş Gezer, "Allah razı olsun. Allah devletin eksikliğini vermesin. Darda olana Allah yardım etsin. Çok yoruldum. Nefes alamıyorum, ekmek yiyemiyorum. 1 ayda bir bardak su içemiyorum. İlaç içiyorum, biraz su içiyorum" dedi. Cihazın nefes alışına yardımcı olduğunu, hastanede çok kullandığını söyleyen Gezer, "Nefes açıyor, ekmek yediriyor, su içiriyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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