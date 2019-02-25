Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Kocamaz" Kararına Tepki

Mersin'de "Kocamaz" Kararına Tepki

1 saat önce

Mersin İl Seçim Kurulu'nun, İYİ Parti'den geciken liste nedeniyle aday olmayan Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağına karar vermesi, Kocamaz taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Mersin'de
Mersin İl Seçim Kurulu'nun, İYİ Parti'den geciken liste nedeniyle aday olmayan Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağına karar vermesi, Kocamaz taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Kocamaz'ı destekleyenler, merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel semtindeki seçim bürosuna geldi. Seçim bürosu önünde toplanan kalabalık, attıkları sloganlarla Kocamaz'a destek verirken, alınan karara tepki gösterdiler.

İl Seçim Kurulu'nun kararına tepki gösteren vatandalar, Kocamaz'ın hizmetlerin engellenmeye ve siyaseten önünün kesilmeye çalışıldığını söylediler.

Kocamaz taraftarlarının seçim bürosu önündeki bekleyişi sürüyor.

Bugüne nasıl gelindi

Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014'te MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 20 Kasım 2018 tarininde yerel seçimler için yeniden aday gösterilmeyince MHP'den istifa etti. Kocamaz, 4 Aralık 2018 tarihinde İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. 24 Aralık'ta İYİ Parti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Burhanettin Kocamaz'ı gösterdi. 19 Şubat 2019 tarihinde resmi adaylığı, gerekli evrak İl Seçim Kurulu'na zamanında teslim edilmeyince gerçekleşmedi. 21 Şubat'ta adaylık için Demokrat Parte formülü bulundu. Kocamaz seçimler için DP'den aday oldu.

Mersin İl Seçim Kuruluna verilen 5 itiraz dilekçesinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddelerine işaret edildi. Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı vurgulandı.

Nihai kararı YSK verecek

Kocamaz ve Demokrat Parti'nin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. 27 Şubat Çarşamba gününe kadar İl Seçim Kurulu kararı YSK'ya taşınabilecek. YSK, bu başvuruyu 1 Mart'a kadar karara bağlayacak. YSK'nın vereceği karar kesin olacak.

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda daha önce de verdiği kararda, "Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evrakını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişilerin, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir" ifadeleri yer alıyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Demokrat Parti, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı Sağlık Bakanı Koca'dan Yerel Seçim Çağrısı: Kırgınlıkları Bir Kenara Atıp, Sandığa Gidin

Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Kocamaz" Kararına Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]