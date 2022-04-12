Mersin'de kocasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına 15 yıl hapis - Son Dakika

Mersin'de kocasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silifke Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve cezada "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık A.T. savunmasında, beraat talebinde bulunarak, "O benim kocamdı. Öldürmek istememiştim. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı önce "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayan heyet, cezayı 15 yıl hapis cezasına düşürüp sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

"Müvekkilimize şiddetin uygulandığı kabul görmüş durumda"

Sanık avukatı Akın Köken, duruşma sonrası gazetecilere, süreci takibe devam edeceklerini belirterek, "Sevindiğimiz tek nokta, olay anında müvekkilimize şiddetin uygulandığı kabul görmüş durumda. Uygulanan şiddet sonucunda yapılan eylemin meşru müdafaa sınırları dahilinde kaldığı kanaatindeydik. O yönde savunmamızı yaptık. Haksız tahrik indirimi uygulandı. İstinaf ve Yargıtay aşamasında da dosyamızın peşinde olacağız. Umduğumuz karar ve sonucu alacağız." diye konuştu.

Anamur ilçesindeki bir serada, 31 Ağustos 2020'de bulunan cesedin Ali T'ye ait olduğu belirlenmiş, olaydan 5 ay sonra katıldığı bir televizyon programında cinayeti işlediğini itiraf eden karısı A.T. tutuklanmıştı. Sanık hakkında, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.