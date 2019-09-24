Mersin'de komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarına Mersin'de giren 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavlarına yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen ve aralarında halen aktif görevde bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep, Konya ve Adana illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, ikametinde bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. - MERSİN