Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika

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Mersin'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 13 gözaltı
6 saat önce
Mersin'de 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Mersin'de 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
Hakkında gözaltı karar verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.
Polis 3 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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