Mersin'de komşunun av tüfeğiyle vurduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde komşusunun av tüfeğiyle vurduğu kişi yaşamını yitirdi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde, Ümit Tunç (48) ile komşusu Hasan M. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan M, yanındaki av tüfeğiyle Tunç'a ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı Hasan M. ise polis merkezine giderek teslim oldu.