Mersin'de kömür kazanına 200 bin uyuşturucu hap gizleyen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kömür kazanına gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'ne operasyon düzenledi.

Ekipler, bir iş yerinin önündeki kömür kazanında narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği arama yaptı.

Aramada, kömür kazanına gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ile tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 10 mermi, 18 fişek, 800 dolar ve 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriyeli 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntüde, ekiplerin kömür kazanında gizlenmiş uyuşturucu hapların bulunmasının ardından yaşadığı sevinç yer alıyor.

Öte yandan ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu haplarla "Ooh 33" yazdı. Soylu, Meclis'teki konuşmasında yapılan yatırımlara işaret ederek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.