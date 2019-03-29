Mersin'de Konteyner Dolandırıcılığı İddiası

Mersin'de 8 farklı firmadan başka ülke limanlarına dolu götürmek için 159 boş konteyner alıp bunları çeşitli illerde hurda olarak sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Mersin'de 8 farklı firmadan başka ülke limanlarına dolu götürmek için 159 boş konteyner alıp bunları çeşitli illerde hurda olarak sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.



Kentte faaliyet gösteren denizcilik ve taşımacılık firmalarından yaklaşık 450 bin dolar değerinde 159 boş konteyner alan ve Konya'daki çeşitli nakliye firmalarıyla bunları götüren İ.Ç'ye ulaşamayan firma sahipleri, durumu polise bildirdi.



Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada şüpheli İ.Ç'nin Konya'da olduğunu ve firmalara ait konteynerleri parçalamaya çalıştığını belirledi.



Ekipler, Konya'da düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.



Belirlenen adreslerde de çok sayıda da parçalanmış ve sağlam konteyner ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kamyon Şoförlüğünü Bırakıp Girdiği Makine Üretim İşinde Destan Yazdı

Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı

Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti