Mersin'de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarpıp iş yerine girdi - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet, park halinde otomobile çarpıp bir iş yerine girerek hasara neden oldu.

Fuat Morel Mahallesi 2894 sokakta seyir halinde bulunan Mehmet V. idaresindeki 33 TH 743 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 01 AFJ 803 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra kontrolden çıkıp bir iş yerine girdi. İş yerinin camlarını kıran kamyonet, ardından da avlu duvarını yıktı. Kazada, otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Dükkan sahibi Ramazan Dişkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı duyar duymaz dükkanına geldiğini belirterek, "İşletme sahibi burada değil. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Kamyonet, dükkanın bir bölümünü duvarıyla birlikte götürmüş. Daha sonra komşumuzun avlu duvarını yıkmış. Ne biçim bir kaza bu, hala anlamış değilim." diye konuştu.