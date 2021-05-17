Mersin'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle otomobil ve akaryakıt istasyonunun bazı noktalarında hasar oluştu.

Yaralılar, akaryakıt istasyonunda çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücü M.C. ile otomobildeki İ.A. ve M.A. yaralandı.

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