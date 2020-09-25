Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü - Son Dakika

Kazayı gören vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı