Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı - Son Dakika

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Neslihan Eren idaresindeki 33 KKT 43 plakalı otomobil, Tosmurlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarındaki müstakil evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkıldı, otomobilin ön tarafı eve girdi.

Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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