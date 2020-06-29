Mersin'de 'kontrollü sosyal hayat' denetimi - Son Dakika

Mersin'de 'kontrollü sosyal hayat' denetimi

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimler; zabıta polis, sağlık görevlileri tarafından devam ediyor.

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimler; zabıta polis, sağlık görevlileri tarafından devam ediyor.

İş yerlerinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, ilçe emniyet, sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. Vatandaşların kontrollü sosyal hayat sürecini daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde, iş yerinin temizliği başta olmak üzere sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması, dezenfektan bulundurulması, tek kullanımlık önlük ve havluların tercih edilmesi, randevu usulüne göre hizmet sunulması gibi birçok konuda işletme sahipleri ve çalışanlar bilgilendirildi. Yapılan denetimler sonucunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında eksikleri tespit edilen iş yeri sahipleri, eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldı.

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'SÜREÇ BİTMİŞ DEĞİL'

Halk sağlının korunması amacıyla ilçe genelinde tedbirlerin en üst seviyede devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm vatandaşlardan kontrollü hayat sürecinde de rehavete kapılmamalarını isteyerek; "Tabii ki halen süreç bitmiş değil. Salgınla mücadele konusunda ilçemiz genelinde önemli bir başarı kaydettik. Bunu korumamız lazım. Tüm işletmelerin belirlenen kurallara harfiyen uymaları amacıyla denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Berber ve kuaför salonları da temizlik ve hijyene en çok dikkat edilmesi gereken yerler. Tedbirlere uyan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız" diye konuştu.


Toroslar, Zabıta, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'kontrollü sosyal hayat' denetimi - Son Dakika

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