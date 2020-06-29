Mersin'de 'Kontrollü sosyal hayat' denetimi - Son Dakika

Mersin'de 'Kontrollü sosyal hayat' denetimi

Mersin'de 'Kontrollü sosyal hayat' denetimiMERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimler, zabıta polis, sağlık görevlileri tarafından devam ediyor.

Mersin'de 'Kontrollü sosyal hayat' denetimi

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MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimler, zabıta polis, sağlık görevlileri tarafından devam ediyor.

İş yerlerinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, İlçe Emniyet, Sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. Vatandaşların kontrollü sosyal hayat sürecini daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde; iş yerinin temizliği ve hijyeni başta olmak üzere sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması, dezenfektan bulundurulması, tek kullanımlık önlük ve havluların tercih edilmesi, randevu usulüne göre hizmet sunulması gibi birçok konuda işletme sahipleri ve çalışanları bilgilendirildi. Yapılan denetimler sonucunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kuralları kapsamında eksikleri tespit edilen iş yeri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldı.

Halk sağlının korunması amacıyla ilçe genelinde tedbirlerin en üst seviyede devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm vatandaşlardan kontrollü hayat sürecinde de rehavete kapılmamalarını isteyerek; "Tabi ki halen süreç bitmiş değil. Salgınla mücadele konusunda ilçemiz genelinde önemli bir başarı kaydettik. Bunu korumamız lazım. Tüm işletmelerin belirlenen kurallara harfiyen uymaları amacıyla denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Berber ve kuaför salonları da temizlik ve hijyene en çok dikkat edilmesi gereken yerler. Tedbirlere uyan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

Toroslar, Zabıta, Kuaför, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:53 Kaynak: DHA

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