Mersin'de konut satışları haziranda patladı: Artış yüzde 256,2 - Son Dakika

Mersin'de konut satışları haziranda patladı: Artış yüzde 256,2

MERSİN (İHA) – Düşük faizli konut kredisi, Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de haziran ayında konut satışlarını patlattı.

MERSİN (İHA) – Düşük faizli konut kredisi, Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de haziran ayında konut satışlarını patlattı. Kentte, konut satışları geçen yılın aynı ayına göre Haziran 2020'de yüzde 256,2 oranında arttı. Haziranda 6 bin 209 konutun satıldığı Mersin, konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

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Bankaların düşük faizli konut kredisi vermesiyle vatandaşlar konut alımına yönelirken, Mersin de Türkiye genelinde en fazla konutun satıldığı iller arasında üst sıralarda yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünün, Konut Satış İstatistikleri 2020 Haziran ayı sonuçlarını değerlendirdiği açıklamaya göre, Mersin'de konut satışları, 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 256,2 oranında arttı. 2019 Haziran ayında bin 743 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın ayında 6 bin 209 konut yeni sahipleriyle buluştu. Mersin, yüzde 3,4 payla konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı. 2019'da toplam 35 bin 424 konutun satıldığı Mersin'de, 2020'nin ilk 6 ayında satılan konut sayısı ise toplam 18 bin 533 oldu.


Mersin, haziranda yabancılara en fazla konut satılan 5'inci il


Yabancılara yapılan konut satışlarında da Mersin ilk 5 il içinde yer aldı. Türkiye genelinde yabancılara satılan konut, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 azalarak bin 664 olarak gerçekleşirken, Mersin; Haziran 2020'de yabancılara 57 konut satışıyla İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir'in ardından 5'inci sırada yer aldı.


Türkiye genelinde ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında İran vatandaşları, Türkiye'den 398 konut satın alırken; İran'ı sırasıyla 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya izledi.


Mersin'de bin 744 konut ilk defa satıldı


Öte yandan, İHA muhabirinin derlediği TÜİK verilerine göre, Mersin'de ilk defa satılan konut sayısı da haziranda geçen yıla göre belirgin bir artış kaydetti. Buna göre Mersin'de, 2019 Haziran ayında 577 konut ilk defa satılırken, bu yılın aynı ayında bu sayı bin 744'e yükseldi.


Kentte, ikince el konut satışlarında da dikkat çekici bir artış oldu. Geçen yılın haziran ayında ikinci satışlarda bin 166 konut el değiştirirken, bu sayı Haziran 2020'de 4 bin 465'e ulaştı. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de konut satışları haziranda patladı: Artış yüzde 256,2 - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR (1)
  • Metin Yaşar : Adana haziran 2020 konut satışları hakkında neden bilgi geçmediniz, Adana yı da haber olarak yapma imkanınız olursa seviniriz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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