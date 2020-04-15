Mersin'de konut satışları korona virüs sürecinde de arttı

MERSİN (İHA) – Konut fazlası olmasına karşın inşaat sektörünün her dönemde hareketli olduğu Mersin'de, korona virüs salgını sürecinde de konut satışları artarak devam ediyor. TÜİK'in mart ayı verileri, Mersin'de konut satışlarının bu süreçte de arttığını ortaya koydu. Mart 2019'da 3 bin 28 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 artışla 3 bin 113 konut satışı gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Konut Satış İstatistikleri 2020 Mart ayı sonuçları değerlendirmesi, Mersin'de konut satışlarındaki artışı gözler önüne serdi. Daire sayılarında 2018 verilerine göre, Türkiye'nin ilk 10 ili arasında yer alan Mersin'de, Mart 2020'de Türkiye genelinde satılan 108 bin 670 konutun yüzde 2,9'u Mersin'de gerçekleşti.



2019'da 35 bin 424, Mart 2020'de 3 bin 113 konut satıldı



İHA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği verilere göre, özellikle kuzey ve batı kesimleri konut inşasında adeta bir şantiyeyi andıran Mersin'de 2019 yılında toplam 35 bin 424 konut satıldı. Toplam 37 bin 189 konutun satıldığı 2018 yılına göre geçen yılı düşüşle kapatan Mersin'de, bu yılın ilk 3 ayında ise satışlarda belirgin bir artış yaşandı. TÜİK verilerine göre, 2019'un ocak ayında bin 878, şubatta 2 bin 219, martta ise 3 bin 28 konut satılmasına karşın, bu yılın aynı aylarında sırasıyla 2 bin 826, 3 bin 137 ve 3 bin 113 satış gerçekleşti.



İlk üç ayda 9 bin 76 konut satıldı



Veriler, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde de Mersin'de konut satışlarının durmadığını gösterdi. Bu yılın mart ayında, şubata göre 24 adet daha az konut satılmasına karşın, geçen yılın ilk üç ayı karşılaştırıldığında, bu yılın aynı döneminde bin 951 adet daha fazla konut satıldı. 2019 Ocak-Şubat-Mart aylarında toplam 7 bin 125 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın aynı aylarındaki konut satışı 9 bin 76'ya yükseldi.



Mersin 6'ncı sırada yer aldı



Öte yandan, sadece mart ayında yüzde 2,8 oranındaki artışla 3 bin 113 konutun satıldığı Mersin, yüzde 2,9 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı. - MERSİN