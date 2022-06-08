"Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin sahaya yansıtılmasının önemi ele alındı

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Başkanı Çağdaş Korkmaz, "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin doğru şekilde sahaya aktarılmasının ülkeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Korkmaz, bir otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları" etkinliğinde, enerjiye ulaşmanın tüm ülkeler için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de enerjinin yüzde 33'ünün sanayi ve ulaşımda, yüzde 80'inin ısıtma ve soğutmada kullanıldığını aktaran Korkmaz, "Toplam yapı stoku düşünüldüğünde yüzde 15 oranında Enerji Kimlik Belgesi alındığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni gelişmeler ve desteklerle bunun daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Enerji verimliliğiyle ilgili birçok alanda katkı sağlanıyor." dedi.

Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"ne değinerek, "Destek paketinin doğru şekilde sahaya aktarılması ve kullanılması ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Tüketicilere bizlerin yön göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

"Isı yalıtımı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekiyor"

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin de Türkiye'deki konutların yüzde 85'inin Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için yeni inşa edilen ve mevcut binalarda ısı yalıtımı uygulamalarının mutlak suretle yaygınlaştırılması gerekiyor. Ülkemizdeki 25 milyona yakın konutun yüzde 70'ten fazlasında ısı yalıtımı bulunmuyor. Yükselen enerji faturaları karşısında ısı yalıtımı tüketicilerin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri, faturalarında yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor. Bu avantajları doğru politikalarla bir fırsata dönüştürmeliyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ( MTSO) Ayhan Kızıltan ve Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da etkinlikte konuşma yaptı.