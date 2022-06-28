Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından sahiplenilmek istenen sokak köpekleri ile sahiplerine adaptasyon sürecini atlatabilmeleri için iletişim eğitimi almaları üzere "Köpek Eğitim Alanı" oluşturuldu.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de Köpek Eğitim Alanı oluşturuldu - Son Dakika

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