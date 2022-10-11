MERSİN'DE KÖPEK VE KEDİLERİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASINA İNCELEME - Son Dakika
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MERSİN'DE KÖPEK VE KEDİLERİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASINA İNCELEME

11.10.2022 18:26

MERSİN'in Toroslar ilçesinde ölü bulunan 2 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde ölü bulunan 2 kedi ve 1 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kepirli Mahallesi'nde 2 kedi ve 1 köpeğin yerde can çekiştiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (Haydi) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Zehir verilerek öldürüldüğü değerlendirilen köpek ve kediler, inceleme için alınıp, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekiplerinin, şüphe üzerine C.Y.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MERSİN'DE KÖPEK VE KEDİLERİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASINA İNCELEME - Son Dakika

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