Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında

22.03.2022 17:34

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin köpek yavrusuna şiddet uygulaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin köpek yavrusuna şiddet uygulaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şevket Sümer Mahallesi'nde, bir kişinin müstakil evinin damında şiddet uyguladığı köpek yavrusunu aşağı attığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Akdeniz Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

Polis ekipleri şüpheli M.K'yi de gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpek yavrusunun tedavisini yapan veteriner hekim Mahmut Karakaya, gazetecilere, şüphelinin güvercinlerini yediği iddiasıyla köpeğe şiddet uyguladığını öğrendiklerini belirterek, "Tedavisine başladığımız köpek yavrusunun ön dişlerinde kırıklıklar, bir gözünde de kanama var. Kalçasında ve sol ayağında kırık mevcut. Röntgenini çektik, ilaçlarını uyguladık. Perşembe günü yapacağımız cerrahi müdahalede ayağına ve kalçasına pin takacağız. İnşallah tekrardan yürüyecek. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Öte yandan, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.

Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında
Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında

YORUMLAR
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Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Camını kırıp girdiği iş yerinde 4 dakikada 15 cep telefonu çaldı Camını kırıp girdiği iş yerinde 4 dakikada 15 cep telefonu çaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpek yavrusuna şiddet cep telefonu kamerasında - Son Dakika


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