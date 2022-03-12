Mersin'de köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyun telef oldu - Son Dakika
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Mersin'de köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyun telef oldu

12.03.2022 13:27
Mersin'de köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyun telef oldu

Mersin'in Mut ilçesinde ağıla giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 4 kuzu ve bir koyun telef oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde ağıla giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 4 kuzu ve bir koyun telef oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ayşe Tat, küçükbaş hayvanlarını kontrol etmek için girdiği ağılda sokak köpekleriyle karşılaştı.

Tat, köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyunun telef olduğunu fark etti.

İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek inceleme yaptı, tutanak tuttu.

Ayşe Tat, gazetecilere, hayvanlarının telef olması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, "Mağdur olduk, zor durumdayız. Geçtiğimiz günlerde yine köpekler bir küçük kuzumu almıştı. Bunları ellerimle besledim. Üzgünüm. Belediyeden de köpekler konusunda çözüm bulması için yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin'de köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyun telef oldu
Mersin'de köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyun telef oldu

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Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Mersin, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de köpeklerin saldırdığı 4 kuzu ve bir koyun telef oldu - Son Dakika


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