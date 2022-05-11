Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

11.05.2022 17:58
Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Karaçukur Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Şahin'in yakınları, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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