MERSİN'DE KORKUTAN EV YANGININDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bir apartmanın 4'ncü katında çıkan ev yangını çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi 34301 sokakta bulunan Altındağ Plaza meydana geldi. İddiaya göre, elektriğin kesilmesinin ardından jeneratörün devreye girmesi ile evde bulunan klima ünitesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine polis, sağlık ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Yangına müdahale edilirken, ekipler üst katlardaki daireler kontrol edilip uyarıldı. 6'ıncı katta yaşayan ve hasta olduğu belirlen Sadet Spade'nin (64) evde olduğu ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ekipler kadının bulunduğu kata giderek evden çıkarmak istedi. İçeriye girildiğinde yaşlı kadınının kapıya kadar gelmesinin ardından itfaiye ekiplerini gördükten sonra baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri kadını dışarıya taşırken, ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Bu arada itfaiye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen bazı katlardaki ev sahipler dışarıya çıkmak istemezken yangın 30 dakikalık müdahalenin ardından ekipler tarafından söndürüldü.

4 kişinin dumandan etkilendiği belirlerken olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.