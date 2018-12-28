Son Dakika Haberleri: Mersin'de Korkutan Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı (2)

Mersin'de Korkutan Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı (2)

5 dakika önce

KURTARILAMADIMersin'de bir mağazada çıkan yangın yaralı olarak Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Sayar (40), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin'de Korkutan Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı (2), System.String[]
KURTARILAMADI

Mersin'de bir mağazada çıkan yangın yaralı olarak Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Sayar (40), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 13 işyeri çalışanı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği mağazada büyük zarar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: DHA

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