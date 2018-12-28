Mersin'de Korkutan Yangın: 1 Ölü, 13 Yaralı (2)
5 dakika önce
KURTARILAMADIMersin'de bir mağazada çıkan yangın yaralı olarak Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Sayar (40), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
KURTARILAMADI
Mersin'de bir mağazada çıkan yangın yaralı olarak Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülin Sayar (40), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 13 işyeri çalışanı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği mağazada büyük zarar meydana geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:39 Kaynak: DHA
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı