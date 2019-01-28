Mersin'de Korkutan Yangın
4 dakika önce
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.
MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:43 Kaynak: DHA
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