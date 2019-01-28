Son Dakika Haberleri: Mersin'de Korkutan Yangın

Mersin'de Korkutan Yangın

4 dakika önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.

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MERSİN-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir fabrikada çıkan yangın çevrede korku dolu anlar yaşattı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:43 Kaynak: DHA

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