Mersin'de korona virüse karşı önlemler - Son Dakika
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Mersin'de korona virüse karşı önlemler

6 saat önce

Dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışma yürütüyor.

Mersin'de korona virüse karşı önlemler, System.String[]

Dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışma yürütüyor. İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız veren ekipler, bu kapsamda Tarsus'ta resmi kurum hizmet binalarında dezenfeksiyon işlemi uyguladı.


Toplu taşıma araçlarının temizliğinden personelin salgınla ilgili bilgilendirilmesine, kamuya açık alanlarda azami hijyen kurlarının uygulanmasından bireylerin salgın hakkında bilgi sahibi olması için sürekli uyarı yayınlarına kadar çalışmalar yapan Büyükşehir ekipleri, diğer ilgili kurumlarla da iletişim halinde faaliyetler yürütüyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe belediyeleriyle birlikte korona virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulan 'kriz merkezi' faaliyetlerine başlarken, Tarsus'ta da Büyükşehir ekipleri tarafından resmi kurumların hizmet binalarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, Tarsus'ta Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, SGK ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurum hizmet binasında, özel giysiler giyip ekipmanlar vasıtasıyla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Tarsus merkez ve bağlı mahallelerde toplu taşıma hizmeti veren araçlarda dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Ekipler ayrıca toplu taşıma araçlarında görevli şoförlere de yine Büyükşehir hekimleri tarafından hassas dönemde uymaları gereken konular hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:18 Kaynak: İHA

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