Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu - Son Dakika
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Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu

6 saat önce

MERSİN'de, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüsüne karşı dezenfeksiyon vatandaşların yoğun olarak bir arada yer aldığı alanlarda sürdürülürken ekipleri de, hijyen denetimleri de yapıyor.

Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu, System.String[]

MERSİN'de, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüsüne karşı dezenfeksiyon vatandaşların yoğun olarak bir arada yer aldığı alanlarda sürdürülürken ekipleri de, hijyen denetimleri de yapıyor.

Gün içinde binlerce vatandaşın kullandığı halk otobüslerinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir arada olduğu ibadethanelerde de yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları ile salgın hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaları yok ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dezenfeksiyon ve denetleme işlemleri, gün içerisinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Ekipler dezenfeksiyon çalışmalarını ve denetimleri Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Vatandaşların yoğun olduğu ibadethanelerde özenle temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, korona virüsüne karşı hem dezenfeksiyon işlemlerini hem de denetimlerini sıklaştırdı. Camilerin içini, şadırvanları, vatandaşların elle temas ettiği her noktayı temizleyen ekipler, gün içerisinde belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerini tekrarlıyor.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaların insanların bir arada olduğu alanlarda yoğunlaştırdıklarını söyledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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