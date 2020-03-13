Mersin'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Mersin'de, vatandaşların ortak kullandığı alanlar, toplu taşıma araçları ve ibadethanelerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Mersin'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı, System.String[]

Mersin'de, vatandaşların ortak kullandığı alanlar, toplu taşıma araçları ve ibadethanelerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı dolmuşlar, Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi.

Oda Başkanı Veysel Sarı, 200 dolmuş ve bin takside çalışma yapıldığını belirtti.

Sarı, dezenfekte edilmeyen araçların sefere çıkarılmayacağını vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdür Vekili Coşkun Ertingü de halk otobüslerinde başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Taksi şoförü İbrahim Ummak da hem müşterilerinin hem de kendi sağlıklarının korunması adına başlatılan çalışmadan memnun olduklarını söyledi.

Dolmuş şoförü Muhammet Demir ise çalışmayı desteklediklerini ve devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Kentte diğer dezenfekte çalışmaları da Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda ve ibadethanelerde sürdürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Veysel Sarı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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