Mersin'de koronaya karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Mersin'de, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.



Gün içinde binlerce Mersinli'nin kullandığı halk otobüslerinde temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir arada olduğu ibadethanelerde de yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları ile salgın hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaları yok ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dezenfeksiyon ve denetleme işlemleri, gün içerisinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Ekipler dezenfeksiyon çalışmalarını ve denetimleri Sağlık Bakanlığının önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştiriyor. Vatandaşların yoğun olduğu ibadethanelerde özenle temizlik işlemlerini sürdüren ekipler, korona virüsüne karşı hem dezenfeksiyon işlemlerini hem de denetimlerini sıklaştırdı. Camilerin içini, şadırvanları, vatandaşların elle temas ettiği her noktayı temizleyen ekipler, gün içerisinde belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerini tekrarlıyor.



Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, insanların bir arada olduğu alanlarda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Bakır, "Son günlerde birçok dünya ülkesine yayılan korona virüsüne karşı Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik anlamında gerekli tedbirlerimizi aldık. Düzenli olarak dezenfeksiyon ve hijyen denetimi yapıyoruz. Kalabalık alanlarda, otobüslerde, camilerimizin içlerinde ve şadırvanlarda dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Temizlik ve hijyen konularında denetimlerimizi sıklaştırdık. İşlemlerimizi Sağlık Bakanlığının önerdiği doğrultuda uyguluyoruz. Halkımızın aklında soru işareti kalmasın, çünkü her türlü temizlik işlemlerini yapıyoruz" dedi.



Liman çevresinde yoğun olarak kullanılan balıkçı barınakları ve işletmeler de ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. - MERSİN