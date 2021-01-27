Mersin'de koruma altındaki 7 yaban keçisi telef oldu - Son Dakika

Ekipler yaptığı imcelemede telef olan yaban keçileri üzerinde ateşli silah yaralanması olmadığını tespit etti.

Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkisinde 7 yaban keçisinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Mut Şefliği'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Mersin Mut ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan 7 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.

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