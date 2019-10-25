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Son Dakika Güncel Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktü

Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktü

1 saat önce

Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktüBisiklet Festivali'nde sürpriz evlenme teklifiMersin'de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer'e 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktü

Bisiklet Festivali'nde sürpriz evlenme teklifi

Mersin'de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer'e 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Mersin'de bu yıl 6'si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Festivalin açılışı için alanda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç çifte nikahlarını kıyma sözü verdi.

Mersin'de koruma altındaki tarihi bina çöktü

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:59 Kaynak: DHA
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