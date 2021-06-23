Mersin'de Kovid-19'a karşı 1 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı - Son Dakika

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentteki aşılama sayısının 1 milyon dozu aştığını bildirdi.

Ceviz, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki aşılama sürecinin son dönemde hız kazandığını belirtti.

Mersin'de mobil aşı ekip sayısının arttırıldığını ifade eden Ceviz, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Ceviz, kentteki aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin, coğrafi olarak çok geniş bir bölgeyi kapsıyor. Sağlık tesislerine ulaşmada zorluk yaşayan mahallelerimizle sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarının yoğun olduğu yerlerde mobil aşı ekipleri oluşturduk. İl genelinde oluşturduğumuz 45 mobil aşı ekibimizde 39 hekim ve 104 sağlık personelimizle hizmet veriyoruz. Mobil ekiplerimiz kısa süre içerisinde 10 bin civarında aşı yaptı. İl genelinde ise günde ortalama 30 bin civarında aşı yapıyoruz. Dün itibariyle 1 milyon sınırını aştık. Mersinli hemşerilerimizin aşıya olan ilgisi gayet iyi. 25 yaş üzeri vatandaşlarımız randevu alarak veya kimlik kartlarıyla sağlık tesislerine, mobil aşı ekiplerimize müracaat ederek aşılarını yaptırabilirler."