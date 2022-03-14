Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı - Son Dakika

Mersin'in Toroslar Belediyesince, 14 Bayramı Tıp Bayramı kapsamında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.
Korukent Mahallesi'ndeki Sağlık Kahramanları Parkı'nda düzenlenen törende, Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
Kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan bazı doktor ve hemşirelerin de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, törendeki konuşmasında, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Kovid-19'a karşı topyekun bir mücadele verildiğini belirten Yılmaz, su mücadelenin kahramanlarının da sağlık çalışanları olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine plaket takdim edildi.
Kaynak: AA
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