Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak - Son Dakika

Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak

13.03.2021 17:53
Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adları, kentte açılan "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adları, kentte açılan "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak.

Toroslar Belediyesince, Korukent Mahallesi'ndeki bir parka, Kovid-19 nedeniyle kentte hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının isminin yer aldığı kaideler yerleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, parkın açılış töreninde, Kovid-19 sürecini en iyi yürüten ülkelerin başında Türkiye'nin yer aldığını söyledi.

Sağlık alanında yapılan yatırımların, sürecin daha kolay atlatılmasını sağladığını anlatan Su, şöyle konuştu:

"Sağlık alanındaki yatırımların güzel bir şekilde işlemesi de başta sağlık çalışanlarımızın emek ve gayretleriyle mümkün oldu ve olmaya devam ediyor. Her sağlık çalışanımız, özverili ve fedakarca çalışarak, her bir hastamızla özel ilgilenerek bu süreci en az hasarla atlatılması için büyük gayret sarf ettiler. Bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmayacağız, bu park onların adının yaşatılması için çok anlamlı ve güzel bir çalışma oldu."

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da salgınla mücadeleyi devlet ve milletin el ele gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu olağanüstü süreçte cephenin en önünde mücadele eden sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunmak üzere bu parkı düzenledik. Biliyoruz ki kahramanlık, sadece cephede savaşmakla olmaz. Kendilerinin 'Yaşamak mı, yaşatmak mı?' sorusuna 'Tabii ki yaşatmak' cevabı verdiklerine bizzat şahit olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su, Başkan Yılmaz ve beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi.

Yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerinden "kurallara uyun" çağrısı

Hayatını kaybeden doktor Kemal Aslan'ın eşi Reyhan Aslan, eşini kaybetmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.

Eşinin adının parkta yaşatılacağı için buruk bir sevinç duyduğunu belirten Aslan, "Eşimin adının parkta yaşatılacağını öğrendiğimde yüreğim biraz rahatladı, biraz nefes aldım diyebilirim. Onlar sizin için mücadele ediyorlar, siz de lütfen biraz duyarlı olun ve kurallara uyun." şeklinde konuştu.

Sonay Şahin de yaşamını yitiren eşi Erdinç Şahin'in adının parkta yaşatılmasının acısını bir nebze azalttığını dile getirerek, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Ali İhsan Su, Toroslar, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri 'Sağlık Kahramanları Parkı'nda yaşatılacak - Son Dakika


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