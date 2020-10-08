Mersin'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz'un katıldığı denetimlerde, iş yerleri, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve otobüslerde incelemelerde bulunuldu.

Erdoğdu ve beraberindekiler, otobüs duraklarında bekleyenlere de maske kullanımı, mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarıda bulundu.

Polis, zabıta ve ilgili diğer kurumların katılımıyla oluşturulan ekiplerce, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.