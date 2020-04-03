Mersin'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Mersin'in Tarsus, Mezitli, Erdemli, Mut ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri ilçe girişinde sürücüler ve yolcuların ateşini ölçüyor, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan yaşlıların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mezitli ilçesinde aşevinde pişen yemekler, evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Belediyeye bağlı aşevinde yapılan yemekler, her gün özel hazırlanmış yemek kaplarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.



Erdemli ilçesinde belediye sanatçıları tarafından internetten konser verilmeye başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir tiyatrosu sanatçıları "evde kal" mesajına dikkati çekmek ve vatandaşların evde güzel vakit geçirmesi amacıyla internet üzerinden konser düzenledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve eğlenceli hale getirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdemli Belediyesine bağlı kurs merkezlerinde de 950 öğrenciye internette eğitim verilmeye başlandı.

Mut ilçesinde ise sokak ve caddelere koronavirüse karşı bilgilendirici afişler asıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşları uyarmak için bu tür afişler hazırladıklarını belirterek, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyması gerektiği kaydetti.