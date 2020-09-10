Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz'un katıldığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Polis, zabıta ve ilgili diğer kurum ekipleri de ilçedeki iş yerlerini denetledi.