Mersin'de "Kovid-19" testi pozitif çıkan belediye çalışanı ve temaslı 7 işçi gözetimde

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile temas ettiği 7 işçinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile temas ettiği 7 işçinin hastaneye götürüldüğünü bildirdi. Gültak, yazılı açıklamasında, tanı konan personelin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti. Personelin temas ettiği 7 çalışanın da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü kaydeden Gültak, "7 çalışanın testleri tamamlandı. 14 günlük gözetim sürelerini evlerinde geçirecekler." ifadesini kullandı. Gültak, belediye binasındaki Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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