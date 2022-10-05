Mersin'de ormanlık alanlara 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu ekilecek - Son Dakika
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Mersin'de ormanlık alanlara 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu ekilecek

05.10.2022 11:00

Mersin'de kozalakların işlenmesiyle elde edilen 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu, orman yangınlarından etkilenen alanlar ile gençleştirme sahalarında toprakla buluşturulacak.

Mersin'de kozalakların işlenmesiyle elde edilen 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu, orman yangınlarından etkilenen alanlar ile gençleştirme sahalarında toprakla buluşturulacak.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Yalçın, gazetecilere, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kent genelinde 547 ton kozalak toplandığını söyledi.

Kozalakların, tohum çıkarma pistlerine taşındığını belirten Yalçın, işlemlerin sonunda 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu elde edildiği bilgisini verdi.

Tohumların 3 bin hektar alana ekileceğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"2023 yılı programımızda olan doğal gençleştirme sahalarımız 2 bin hektar civarında. Geçtiğimiz günlerde Gülnar ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarından zarar gören alanlar yaklaşık 1000 hektar. 547 ton kozalaktan elde ettiğimiz 27 ton 250 kilogram tohumu 3 bin hektar alanda toprakla buluşturup gelecek vadeden ormanları kuracak fidanların elde edilmesini sağlayacağız."

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Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ormanlık alanlara 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu ekilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de ormanlık alanlara 27 ton 250 kilogram kızılçam tohumu ekilecek - Son Dakika
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